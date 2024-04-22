Главы МИД КР и Великобритании подписали дорожную карту сотрудничества

Главы министерств иностранных дел Кыргызстана и Великобритании подписали дорожную карту сотрудничества на 2024-2026 годы.

По словам главы внешнеполитического ведомства Кыргызстана Жээнбека Кулубаева, особое внимание уделено продвижению экономического сотрудничества, увеличению объема торговли и привлечению британских инвестиций в области энергетики, горнодобывающей, перерабатывающей промышленности и сельского хозяйства.

«Также будет уделено внимание поддержке малого и среднего бизнеса и привлечению частных инвестиций в перечисленные секторы», — сказал Кулубаев.