20:33
USD 89.02
EUR 94.77
RUB 0.95
Политика

Главы МИД КР и Великобритании подписали дорожную карту сотрудничества

Главы министерств иностранных дел Кыргызстана и Великобритании подписали дорожную карту сотрудничества на 2024-2026 годы.

По словам главы внешнеполитического ведомства Кыргызстана Жээнбека Кулубаева, особое внимание уделено продвижению экономического сотрудничества, увеличению объема торговли и привлечению британских инвестиций в области энергетики, горнодобывающей, перерабатывающей промышленности и сельского хозяйства.

«Также будет уделено внимание поддержке малого и среднего бизнеса и привлечению частных инвестиций в перечисленные секторы», — сказал Кулубаев.
Ссылка: https://24.kg/politika/292304/
просмотров: 258
Версия для печати
Материалы по теме
Великобритания вдвое увеличит финансирование проектов в Кыргызстане
Министр иностранных дел Великобритании прибыл в Кыргызстан
Великобритания увеличит инвестиции в Центральную Азию и Монголию
В Кыргызстан сегодня прибудет министр иностранных дел Великобритании
Глава МИД Великобритании намерен обсудить с Садыром Жапаровым три вопроса
Представители директората по санкциям МИД Великобритании посетят Кыргызстан
Стипендия не лотерея. Кыргызстанка в Кембридже о том, как получить грант
Кыргызстан просит Великобританию возобновить авиасообщение с республикой
Глава кабмина посетит Великобританию с визитом
Минобороны Британии: РФ для участия в войне вербует граждан соседних стран
Популярные новости
Глава МИД Великобритании намерен обсудить с&nbsp;Садыром Жапаровым три вопроса Глава МИД Великобритании намерен обсудить с Садыром Жапаровым три вопроса
Бизнес
&laquo;РСК Банк&raquo;&nbsp;&mdash; генеральный партнер развития швейной индустрии в&nbsp;КР «РСК Банк» — генеральный партнер развития швейной индустрии в КР
Как кыргызстанцам избежать рисков при приобретении жилья через долевое участие Как кыргызстанцам избежать рисков при приобретении жилья через долевое участие
Монгольская компания &laquo;Монос&raquo; представила Кыргызстану свою продукцию Монгольская компания «Монос» представила Кыргызстану свою продукцию
Блокировка TikTok лишает граждан развития бизнеса и&nbsp;культуры&nbsp;&mdash; Сергей Соколов Блокировка TikTok лишает граждан развития бизнеса и культуры — Сергей Соколов
22 апреля, понедельник
20:27
В селе Арашан, защищаясь, раненый таксист убил одного из нападавших В селе Арашан, защищаясь, раненый таксист убил одного и...
20:04
Задержан мошенник, обманувший кыргызстанца на $12,8 тысячи
19:54
Райымбека Матраимова оставили под стражей на два месяца
19:49
Главы МИД КР и Великобритании подписали дорожную карту сотрудничества
19:39
Блокировка сайта «Клооп». ГКНБ обжаловал решение Административного суда