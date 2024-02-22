Определены победители национального чемпионата рабочих профессий WorldSkills среди учащихся профессиональных лицеев и колледжей. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

По ее данным, 19 учащихся, победивших в региональном туре чемпионата, состязались в республиканском по специальностям «Сварочная технология», «Поварское дело» и «Технология моды». Победители получили по 25 тысяч сомов за первое место, по 15 тысяч — за второе и 10 тысяч — за третье.

Занявшим первые места также вручили путевки на международный чемпионат, который пройдет во французском городе Лионе 10-15 сентября.

WorldSkills — международная некоммерческая ассоциация, целью которой является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации.

Организаторы соревнований WorldSkills в Кыргызской Республике — Министерство образования и науки, общественный фонд «КАСЕФ». Партнеры — проект «Программа развития сектора «Навыки для инклюзивного роста», финансируемого Азиатским банком развития, и ОсОО «Айко-Сейко».