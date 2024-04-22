Великобритания увеличит инвестиции в Центральную Азию и Монголию

Великобритания увеличит инвестиции в развитие Центральной Азии. Об этом сообщает таджикистанское издание «Азия Плюс» со слов государственного секретаря по иностранным делам Англии Дэвида Кэмерона, который сейчас находится с визитом в РТ.

Отмечается, что на встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и главой МИД Сирожиддином Мухриддином Дэвид Кэмерон намерен рассказать, на что направят дальнейшее сотрудничество со странами Центральной Азии и Монголией.

«Мы должны работать сообща, чтобы отстаивать эти принципы по всему миру. Иначе наши суверенитет и территориальная целостность могут оказаться под угрозой. Борьба с коррупцией и недопущение того, чтобы регион стал «черным ходом» для обхода санкций, — один из примеров того, как мы можем добиться большего вместе. Кроме того, мы должны укреплять наше растущее партнерство в сфере безопасности, углубляя наш диалог и расширяя программу обучения сил безопасности. Это поможет нам противостоять растущей угрозе со стороны «ИГ-Хорасан», чей чудовищный недавний теракт в Москве Великобритания осудила самым решительным образом», — передает слова главы МИД Британии «Азия Плюс».

Дэвид Кэмерон отметил, что британские компании сыграли большую роль в раскрытии потенциала нефти, газа и других полезных ископаемых в этом регионе. Теперь Великобритания может помочь в доступе к инвестициям и технологиям, в которых нуждаются более энергоэффективные экономики.

«Во время своего визита я создам первый в Центральной Азии фонд прямых инвестиций/венчурного капитала для малых и средних предприятий, который будет инвестировать в организации с высоким потенциалом в регионе. Мы хотим поддержать центральноазиатские компании. Британские фирмы и эксперты могут сыграть важную роль в этом», — цитирует издание госсекретаря по иностранным делам Англии.

Дэвид Кэмерон также заявил, что удваивается финансирование стипендий Chevening в Центральной Азии, чтобы больше людей смогли лично познакомиться с их университетами мирового класса. Также он сообщил, что поддерживает возможности и в самом регионе. В настоящее время десять британских учебных заведений предлагают британские дипломы в Узбекистане. В Казахстане Университет Ковентри открывает новый кампус, а Университет Королевы в Белфасте запускает новую программу двойного диплома.

Дэвид Кэмерон сказал, что на этой неделе станет первым британским министром иностранных дел, посетившим все пять государств Центральной Азии и Монголию, и даже первым, кто предпринял такую поездку среди своих коллег из стран G7. И хочет выстроить еще более прочное сотрудничество с каждым из государств.

«Мы живем в более неоднозначном и неопределенном мире. Усиление геополитической конкуренции представляет особые вызовы для стран в этой части мира. Обильные паводки в Казахстане и Монголии, резко контрастирующие с засухой в степи в последние годы, напоминают нам о растущей опасности изменения климата. А глобальные технологические и экономические изменения требуют обеспечить нашу молодежь навыками, которые позволят ей процветать. Никто из нас не может справиться с этими вызовами в одиночку», — добавил глава МИД Британии.