Типография опровергла вину за ошибки в некоторых аттестатах выпускников

«Нашей вины, как говорят об этом в СМИ, в бракованных вкладышах аттестатов нет», — сказала ИА «24.kg» исполнительный директор ЗАО «Тартип» Алена Артеменко.

Напомним, в Министерство образования обратились выпускники Аксыйского района, в аттестатах которых в кыргызскоязычной версии табеля об оценках после слова «табель» вместо «недействителен без аттестата об общем среднем образовании» («жалпы орто билим жонундогу аттестатсыз жараксыз») написано «недействителен аттестат об общем среднем образовании» («жалпы орто билим жонундогү аттестаты жараксыз»).

Читайте по теме Ошибки в некоторых аттестатах устранят до начала приемной кампании в вузах

По информации ведомства, министерству пришлось извиняться перед выпускниками-абитуриентами и направлять специальные письма-уведомления в вузы страны, в которых просит принять документы выпускников, оставшихся без аттестатов, и заверяет, что в течение двух недель будут изготовлены новые бланки.

По информации в прессе со ссылкой на начальника управления дошкольного, школьного и внешкольного образования Минобраза Марата Усеналиева, ошибки допустила изготавливавшая документы типография.

Но, по словам представителя ЗАО «Тартип», имеется официальный документ по бракованной части тиража, подписанный официальными лицами. В документе четко обозначена виновная сторона: Министерство образования и науки КР.

Мы дали правильный вариант, который был впоследствии исправлен на неверный, что и зафиксировано документально. Алена Артеменко

Глава типографии подчеркнула, что в настоящее время они ожидают специальную бумагу с завода Санкт-Петербурга.

«Учитывая важность работы, ее социальную значимость, для ускорения процесса пока мы берем на себя расходы на исправление брака, так как понимаем все ситуацию и дети не должны страдать. Но в финальных документах между типографией и Министерством образования данный вопрос будет обсуждаться», — добавила Алена Артеменко.