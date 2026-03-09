11:45
USD 87.45
EUR 101.46
RUB 1.11
Власть

Салтанат Аманова: До 70 процентов издаваемых в Кыргызстане книг — религиозные

В Кыргызстане от 60 до 70 процентов издаваемых книг составляет религиозная литература. Об этом заявила депутат Салтанат Аманова на заседании парламентского комитета по науке, образованию, инновационному развитию и информационным технологиям, культуре, спорту и делам молодежи.

Она подчеркнула необходимость тщательной проверки содержания такой литературы. Депутат задалась вопросом: соответствуют ли эти издания принципам традиционного ислама или содержат иную информацию, которую необходимо детально изучить?

Салтанат Аманова отметила, что пришло время для возрождения и усиления роли национальной типографии.

Сейчас все типографии — частные. Назрела необходимость создать национальную типографию, которая взяла бы все под контроль и мониторила деятельность частных издательств. 

Салтанат Аманова

В завершение выступления депутат предложила коллегам по профильному комитету лично посетить Книжную палату, чтобы на месте ознакомиться с ситуацией в сфере книгоиздания и оценить положение дел в отрасли.
Ссылка: https://24.kg/vlast/365072/
просмотров: 352
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане отмечают День дарения книг
Учебники «Естественные науки» напечатаны для вторых классов
В московской подземке делают паспорт КР? Комментарий главы типографии «Учкун»
Депутат предложил открыть на юге КР типографию для выпуска паспортов
В Бишкеке разоблачили коррупционную схему работников типографии «Учкун»
За последние три года прибыль типографии «Учкун» увеличилась в восемь раз
Это вандализм. В Бишкеке знаменитую типографию № 1 закрашивают краской
В Сузаке у мужчины выявили типографию, печатающую религиозную литературу
Снос типографии «Эркин-Тоо». Elite House обновляет фасад здания
В центре Бишкека возобновили снос знаменитой типографии «Эркин-Тоо»
Популярные новости
Кабмин разрешил ввоз бензина и&nbsp;дизтоплива из&nbsp;Китая автомобильным транспортом Кабмин разрешил ввоз бензина и дизтоплива из Китая автомобильным транспортом
МВД Кыргызстана отзывает законопроект о&nbsp;проверке знаний ПДД на&nbsp;дорогах МВД Кыргызстана отзывает законопроект о проверке знаний ПДД на дорогах
Дастан Бекешев не&nbsp;поддерживает сокращение количества членов ЦИК Дастан Бекешев не поддерживает сокращение количества членов ЦИК
Индонезия стала первой страной, которая угрожает выйти из&nbsp;состава Совета мира Индонезия стала первой страной, которая угрожает выйти из состава Совета мира
Бизнес
&laquo;Пенсия&raquo; от&nbsp;Алагузова в&nbsp;Кыргызстане «Пенсия» от Алагузова в Кыргызстане
Дарите женщинам цветы! &laquo;Умай Групп&raquo; поздравляет милых дам с&nbsp;8&nbsp;Марта Дарите женщинам цветы! «Умай Групп» поздравляет милых дам с 8 Марта
Причины возникновения временных протечек в&nbsp;Old Bishkek Причины возникновения временных протечек в Old Bishkek
Kia Sonet без первоначального взноса&nbsp;&mdash; всего от&nbsp;1&nbsp;тысячи 37&nbsp;сомов в&nbsp;день Kia Sonet без первоначального взноса — всего от 1 тысячи 37 сомов в день
9 марта, понедельник
11:44
Годы в сборной предложили включить в трудовой стаж спортсменов Годы в сборной предложили включить в трудовой стаж спор...
11:41
Кыргызстан — мировой лидер по росту представительства женщин в парламенте
11:39
В Кыргызстане создан государственный «Экооператор» для управления отходами
11:37
В Бишкеке задержан подозреваемый в совершении ряда мошенничеств
11:33
В ряде городов Кыргызстана намерены установить станции по мониторингу воздуха