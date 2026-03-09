В Кыргызстане от 60 до 70 процентов издаваемых книг составляет религиозная литература. Об этом заявила депутат Салтанат Аманова на заседании парламентского комитета по науке, образованию, инновационному развитию и информационным технологиям, культуре, спорту и делам молодежи.

Она подчеркнула необходимость тщательной проверки содержания такой литературы. Депутат задалась вопросом: соответствуют ли эти издания принципам традиционного ислама или содержат иную информацию, которую необходимо детально изучить?

Салтанат Аманова отметила, что пришло время для возрождения и усиления роли национальной типографии.

Сейчас все типографии — частные. Назрела необходимость создать национальную типографию, которая взяла бы все под контроль и мониторила деятельность частных издательств. Салтанат Аманова

В завершение выступления депутат предложила коллегам по профильному комитету лично посетить Книжную палату, чтобы на месте ознакомиться с ситуацией в сфере книгоиздания и оценить положение дел в отрасли.