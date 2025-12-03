14:40
Общество

ГКНБ опровергает массовый характер заключения браков между гражданами КР и КНР

В связи с ростом в социальных сетях и интернете провокационно-необоснованных сообщений о массовом заключении браков между гражданами Кыргызстана и Китая ГКНБ сообщает, что официально их количество с 2020 года по настоящее время составляет всего 129.

При этом значительная часть заключается между представителями различных этнических групп, включая этнических уйгуров, дунган и других, с представителями этих же этнических общин, являющихся гражданами КНР.

Уточняется, что количество заключенных браков между представителями титульной национальности и китайцев (ханьцев) составляет 44, большинство из которых выехали на постоянное место жительство в КНР. Данные процессы не оказывают влияния на общую демографическую ситуацию в КР.

ГКНБ предупреждает об уголовной ответственности за действия, направленные на разжигание расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни).
