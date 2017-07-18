Виновник ДТП пошел пить пиво, оставив сбитых им школьников на дороге

Водитель «Мерседеса Бенц», сбивший школьников, после ДТП пошел пить пиво с другом. Об этом сегодня сообщил на суде обвиняемый Мирлан Ажибеков.

По его словам, он во время ДТП был трезв. Торопился на встречу с другом и не заметил мальчиков, переходящих дорогу на пешеходном переходе.

«Мой друг должен бы мне отдать деньги. Мы должны были встретиться на Ошском рынке. Я был в шоковом состоянии. Когда очнулся, оказался в районе Кудайбергена. Позвонил друзьям, чтобы успокоиться, выпил бутылку пива», – сказал Мирлан Ажибеков.

Выяснилось, что Мирлан Ажибеков 19 апреля вечером отмечал свой день рождения.

«Во время вечеринки я пил водку, но не садился за руль», – сообщил он.

Напомним, 21 апреля на пересечении улиц Бакаева (бывшая Чапаева) и Ремесленной водитель на Mercedes сбил двух девятилетних учеников школы № 74 и скрылся с места преступления. МВД оперативно объявило план «Перехват». Однако водителя нашли только спустя несколько часов. Машину он бросил за городом.

По словам матери пострадавшего в ДТП Эрбола Мамажанова, он до сих проходит лечение.

«Начал ходить, но еще плохо. Также у него ухудшается зрение. Особенно по утрам он говорит, что перед ним все в тумане. Не может спать спокойно, часто просыпается с криком», – рассказала она.