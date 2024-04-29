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Происшествия

Два человека погибли в ДТП на выезде из Таш-Кумыра

Близ Таш-Кумыра Джалал-Абадской области в результате ДТП погибли два человека. Об этом 24.kg рассказал читатель и прислал видео с места происшествия.

По его словам, столкновение двух Daewoo Nexia произошло в ночь на 29 апреля.

Также читатель добавил, что оба водителя были пьяны. Они ехали на большой скорости. Один из водителей не справился с управлением, авто съехало в кювет, столкнувшись со второй машиной. Оба водителя скончались на месте.

В пресс-службе УОБДД Джалал-Абадской области пообещали уточнить информацию и предоставить ее позже.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/292867/
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