Кыргызстанцы теперь могут пребывать в Казахстане 30 дней без регистрации

В связи со вступлением в силу соглашения между КР и РК кыргызстанцы теперь могут находиться в Казахстане без постановки на учет в течение 30 календарных дней. Ранее данный срок исчислялся 5 днями. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел КР.

Уточняется, что срок временного пребывания исчисляется с даты въезда гражданина Кыргызстана в Казахстан, подтвержденной миграционной картой и(или) отметкой органов пограничного контроля, проставленной при въезде на территорию Казахстана.

В случае пребывания гражданина Кыргызстана на территории Казахстана свыше 30 календарных дней необходимо зарегистрироваться (встать на учет по месту пребывания) в МВД Казахстана.

«Регистрация граждан КР производится на срок, не превышающий 90 календарных дней с момента пересечения госграницы Казахстана, и может быть продлена на такой же срок», — говорится в сообщении.

Аналогичные правила будут применяться и в отношении граждан Казахстана, намеревающихся посетить Кыргызстан с краткосрочными целями.