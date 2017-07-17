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Общество

NASA показало процесс рождения гигантского айсберга
Пресс-служба международного аэрокосмического агентства NASA в своем официальном Twitter-аккаунте разместила фотографии и видео, показывающие процесс рождения гигантского айсберга в Антарктиде.
 

Общий вес айсберга превышает десятки триллионов тонн. Ученые также наблюдали за отхождением гигантского ледника от основания. Площадь отколовшегося льда составляет около шести тысяч квадратных километров.

Сейчас специалисты пытаются определить степень опасности ледника для проходящих рядом судов и всего земного климата.   
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