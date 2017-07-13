В России снижается количество преступлений со стороны мигрантов

Влияние со стороны приезжих на криминогенную картину России является «несерьезным», и число преступлений, совершаемых мигрантами, каждый год снижается. Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на слова первого заместителя главы МВД РФ Александра Горового на заседании президиума Совета законодателей страны при Федеральном собрании.

​«Мы регистрируем снижение преступлений — как с их стороны, так и в отношении них», — заметил Горовой.

По его словам к концу 2017 года МВД России планирует подготовить первый в стране миграционный кодекс, который будет определять государственную политику в отношении мигрантов.

​Мы планируем провести ревизию существующего законодательства и приступить к подготовке миграционного кодекса РФ. Александр Горовой

Горовой отметил, что миграционные потоки, как и их цели, меняются, в связи с чем должно меняться и регулирующее миграционную политику в стране законодательство.

По информации полицейского ведомства, в настоящее время на территории России находится около 14 миллионов мигрантов.