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Общество

В правительстве определились, как вести статистику по детям, не посещающим школу

В правительстве определились, как вести статистику относительно детей, не посещающих школу. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Минобразования.

По их данным, утверждено постановление правительства КР, предусматривающее внедрение обновленной системы учета детей и подростков школьного возраста в целях снижения безнадзорности.

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Документ предполагает, что учет детей в возрасте от 5 до 16 лет будут осуществлять в пределах границ айыльных округов, городов и других населенных пунктов путем составления списков временно проживающих, домовых книг и списков жилищных управлений.

Директора общеобразовательных организаций всех типов и форм собственности в течение учебного года будут обязаны представлять своему отделу образования, а последний — местной госадминистрации список детей, пропускающих занятия систематически (более 10 учебных дней подряд) и без уважительной причины. После чего будут принимать меры для возвращения детей в школу.
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