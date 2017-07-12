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Общество

Сбежал из дома, повлияли друзья. Почему еще дети не ходят в школу

В Кыргызстане в настоящее время в общеобразовательных учреждениях учатся 1 миллион 160 тысяч детей школьного возраста. Охват средним образованием составляет 64,2 процента. Такие данные ИА «24.kg» представили в Министерстве образования и науки.

По их данным, ежегодно проводятся январский, майский и августовский учет детей школьного возраста.

Августовский учет 2016 года выявил 2 тысячи 345 необучающихся детей. Из них 1 тысячу 116 детей удалось вернуть за парты.

«Соответственно, по месту проживания 1229 детей не привлечены к обучению. В том числе 723 —  с ограниченными возможностями (от 8 до 18 лет), 128 детей семилетнего возраста не ходят в 1-й класс по причине болезни, 120 детей — по семейным обстоятельствам, 258 отказались учиться из-за социальных и семейных проблем», — отметили в ведомстве.

Количество пропусков занятий в школе за 2016/2017 учебный год — 15 тысяч 682. Чаще всего дети не ходили на уроки из-за материальных проблем (9 тысяч 814). Среди причин пропусков также болезнь (2 тысячи 161) и необходимость работать (2 тысячи 556). Кроме того, сказывается отрицательное влияние друзей, конфликты с учителями, одноклассниками, отсутствие желания учиться, семейные обстоятельства. 206 детей сбегали из дома.
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