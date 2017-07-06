Родственники двух сбитых машиной школьников избили подсудимого и конвой

После процесса, который прошел сегодня по делу двух сбитых в ДТП школьников, их родственники избили подсудимого Мирлана Ажибекова и конвой.

Напомним, 21 апреля в Бишкеке на пересечении улиц Бакаева (бывшая Чапаева) и Ремесленной водитель на «Мерседесе» сбил двух девятилетних учеников школы № 74 и скрылся.

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По информации Станции скорой помощи, у обоих тяжелая черепно-мозговая травма, а у одного и перелом основания черепа. Их доставили в отделение реанимации третьей детской больницы.

Позже выяснили, что управлял машиной гражданин Кыргызстана Мирлан Ажибеков, 1988 года рождения.