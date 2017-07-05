Volvo перейдет на электромобили с 2019 года

Шведская компания Volvo объявила об отказе от производства своих автомобилей с бензиновыми двигателями. Об этом говорится на сайте компании, сообщают российские СМИ.

«Это историческое решение, так как оно означает, что мы больше не будем производить автомобили, оборудованные только двигателем внутреннего сгорания», — говорится в сообщении.

По словам представителей Volvo, потребители все чаще запрашивают электромобили, в связи с чем компания желает удовлетворить их спрос.

Таким образом, с 2019 года все новые машины марки «Вольво» будут оснащены электрическим двигателем. Некоторые из них будут иметь полностью электрический привод, другие - представлять собой промежуточный, «гибридный» вариант. Машины только с двигателем внутреннего сгорания исчезнут из ассортимента компании.