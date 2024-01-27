Новый элегантный электрокар в стиле ретро представила Olympian Motors

Фото Olympian Motors. Электромобиль Olympian Model 01 будут продавать за $80 тысяч

Электромобиль Model 01 от нью-йоркской компании Olympian Motors представляет собой четырехдверный заднеприводный седан с четырьмя пассажирскими сиденьями и спортивным кузовом из углеродного волокна и титана военного класса. Об этом сообщило издание New Atlas.

Двигатель мощностью 310 лошадиных сил (228 киловатт) может разогнать автомобиль от 0 до 97 километров в час за 5,7 секунды. Его максимальная скорость — 257 километров в час.

Фото Olympian Motors. Model 01 весит 2 тонны

На обычной скорости одного заряда литий-ионного аккумуляторного блока машины должно хватить на 491 километр.

Салон автомобиля выполнен из материалов, полученных из экологически чистых источников, таких как экзотическое дерево, сталь, кашемир и шелк. В нем нет большого количества кнопок, переключателей или экранов.

Фото Olympian Motors. Электромобиль предлагают в более чем 50 цветовых комбинациях

В машине до девяти подушек безопасности, многослойное стекло во всех окнах и навесе на крыше.

Стоимость авто составит $80 тысяч. Тест-драйв в различных американских городах начнется в апреле, а первые поставки должны последовать в мае.