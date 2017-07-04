Британец составил резюме с помощью подсказок Google. Об этом сообщает «Медуза».
Британец Аарон Гиллис решил обновить свое резюме. И использовал для его составления автоматические подсказки поисковика Google. Гиллис уверен, что после такого резюме у него будет «все и сразу». Даже несмотря на признание в том, что он «идентифицирует себя как волка» и «хорош ни в чем».
Вот какое резюме с помощью подсказок у него получилось:
Меня зовут Кхан
Я живу один
Мой телефон не включается
Моя почта рассылает спам моим контактам
Личные данные
Дата рождения: Я был рожден, чтобы любить тебя
Семейное положение: Я женат на Англии
Национальность: Моя родина — мир
Владение языками: Мой язык — мое пробуждение
Пол: Я идентифицирую себя как волка
Досье
Я хорош ни в чем, но я могу носить вас
Профессиональные качества
Я уверен, что дети — это наше будущее
Опыт работы
Однажды я видел слона, но я избранный
Профессиональные навыки
Я прошел подготовку по боям с гориллами и я могу математически доказать это
Наймите меня, пожалуйста. Мне нужны деньги, чтобы я мог купить приложения для моего айфона.
Спасибо вам за вашу службу.