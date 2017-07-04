При подготовке нового законопроекта о недрах не учли предложения ученых НАН КР

При подготовке нового законопроекта о недрах не учли предложения ученых Национальной академии наук КР. Об этом на круглом столе, посвященном проблемам горнодобывающей отрасли, рассказал президент Ассоциации горнопромышленников и геологов КР Орозбек Дуйшеев.

По его словам, около тридцати предложений, подготовленных учеными, не были приняты во внимание.

Но мы узнаем, что комиссия Жогорку Кенеша по этому вопросу во главе с депутатом Кожобеком Рыспаевым внесла в закон всего восемь незначительных изменений, что никак не изменит положения горнодобывающей отрасли, которая на сегодня находится в непростой ситуации. Орозбек Дуйшеев

По его словам, немало проблем отрасли доставляет то, что государство, предоставив разработчику месторождения лицензию, не отвечает за местное население. Разработчики зачастую не могут приступить к работам из-за протестов местных жителей, обеспокоенных состоянием окружающей среды.

«Мы предлагаем выдавать лицензии на контрактной основе с определенными обязательствами и учетом социальных пакетов для местного населения. Потому что часто разработчики несут убытки. И пока они договариваются с местными жителями, истекает срок их лицензии», — говорит Орозбек Дуйшеев.