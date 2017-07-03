Суд удовлетворил очередной иск Генпрокуратуры к Нарыну Айыпу

Сегодня судья Октябрьского райсуда Бишкека Альбина Жээнбекова удовлетворила в полном объеме иск Генпрокуратуры к журналисту Нарыну Айыпу.

В суде рассматривались исковые претензии генпрокурора к статьям Нарына Айыпа, вышедшим в марте 2017 года.

Одна из них о том, как в парламенте обсуждали арест лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева, другая — подборка информации об авторитарных лидерах разных стран, где имя президента Кыргызстана не упоминалось. По данному иску генпрокурор требует 6 миллионов сомов, три миллиона с автора статьи и три — с сайта Zanoza.kg.

Гособвинение привело в качестве доказательств исследование специалиста Государственного центра судебных экспертиз при Министерстве юстиции. Представители Генпрокуратуры считают, что журналист Нарын Айып распространил сведения, порочащие честь и достоинство президента Кыргызстана.

«Несмотря на то что автором не указано имя, считаем, что из контекста ясно и четко можно идентифицировать лицо. Обстоятельство дает возможность в суде доказать, о ком недвусмысленно идет речь, то есть считать, что в отношении данного лица была распространена порочащая информация», — сообщил представитель гособвинения Руслан Абдырахманов.

Ссылаясь на исследование лингвиста, сторона обвинения настаивает, что тон статьи носил негативный характер и, сравнивая Кыргызстан с другими странами, автор провел параллели, в частности с «бантустаном», тем самым причинив моральные страдания президенту страны.

Доводы адвокатов журналиста суд не учел. Судья Альбина Жээнбекова вынесла решение в пользу Генпрокуратуры.

Ранее судьи Октябрьского райсуда Бишкека также удовлетворили еще два иска ГП КР к сайту Zanoza.kg и экс-депутату парламента Чолпон Джакуповой.