14:37
+36
USD 69.23
EUR 78.96
RUB 1.17
Общество

Суд удовлетворил очередной иск Генпрокуратуры к Нарыну Айыпу

Сегодня судья Октябрьского райсуда Бишкека Альбина Жээнбекова удовлетворила в полном объеме иск Генпрокуратуры к журналисту Нарыну Айыпу.

В суде рассматривались исковые претензии генпрокурора к статьям Нарына Айыпа, вышедшим в марте 2017 года.

Одна из них о том, как в парламенте обсуждали арест лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева, другая — подборка информации об авторитарных лидерах разных стран, где имя президента Кыргызстана не упоминалось. По данному иску генпрокурор требует 6 миллионов сомов, три миллиона с автора статьи и три — с сайта Zanoza.kg.

Гособвинение привело в качестве доказательств исследование специалиста Государственного центра судебных экспертиз при Министерстве юстиции. Представители Генпрокуратуры считают, что журналист Нарын Айып распространил сведения, порочащие честь и достоинство президента Кыргызстана.

«Несмотря на то что автором не указано имя, считаем, что из контекста ясно и четко можно идентифицировать лицо. Обстоятельство дает возможность в суде доказать, о ком недвусмысленно идет речь, то есть считать, что в отношении данного лица была распространена порочащая информация», — сообщил представитель гособвинения Руслан Абдырахманов.

Ссылаясь на исследование лингвиста, сторона обвинения настаивает, что тон статьи носил негативный характер и, сравнивая Кыргызстан с другими странами, автор провел параллели, в частности с «бантустаном», тем самым причинив моральные страдания президенту страны.

Доводы адвокатов журналиста суд не учел. Судья Альбина Жээнбекова вынесла решение в пользу Генпрокуратуры.

Ранее судьи Октябрьского райсуда Бишкека также удовлетворили еще два иска ГП КР к сайту Zanoza.kg и экс-депутату парламента Чолпон Джакуповой.
Ссылка:
просмотров: 778
Версия для печати
Материалы по теме
Октябрьский суд удовлетворил еще один иск Генпрокуратуры к Zanoza и Нарыну Айыпу
Журналист Нарын Айып рассказал суду, о чем в его статье шла речь
Лингвиста по иску Генпрокуратуры к Нарыну Aйыпу смутила не статья, а вставки
Прокуроры объясняют, почему они проверяли статью Нарына Айыпа два года
Генпрокуратура назначила проверку публикаций Нарына Айыпа на сайте Zanoza.kg
Суд по иску к Zanoza ходатайство адвокатов о приостановлении дела отклонил
Суд оставил в силе запрет на выезд Чолпон Джакуповой
Нарын Айып и Дина Маслова обжалуют запрет на выезд из страны
Алмамбет Шыкмаматов назвал требование Генпрокуратуры беспределом
Феликс Кулов обвинил Генпрокуратуру Кыргызстана в нарушении Конституции
Популярные новости
Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса
Дело Текебаева. Алексей Модин не&nbsp;может ответить на&nbsp;вопросы подсудимого Дело Текебаева. Алексей Модин не может ответить на вопросы подсудимого
Чемпиону мира по&nbsp;кикбоксингу сделали операцию Чемпиону мира по кикбоксингу сделали операцию
Дело Текебаева. Омурбек Абдырахманов говорит, что ничего не&nbsp;слышал о&nbsp;$1&nbsp;миллионе Дело Текебаева. Омурбек Абдырахманов говорит, что ничего не слышал о $1 миллионе
Бизнес
Еще больше выгодного общения в&nbsp;роуминге России и&nbsp;Казахстана от&nbsp;MegaCom Еще больше выгодного общения в роуминге России и Казахстана от MegaCom
Мобильный оператор О! запустил новый сервис &laquo;Караоке&raquo; Мобильный оператор О! запустил новый сервис «Караоке»
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;: новые кредиты&nbsp;&mdash; новые возможности ОАО «Росинбанк»: новые кредиты — новые возможности
MegaCom проводит летнюю акцию для жителей южных регионов страны MegaCom проводит летнюю акцию для жителей южных регионов страны