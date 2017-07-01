Верховному суду КР нужны кресла, защищающие сидящего от случайного опрокидывания

Почти 2 миллиона сомов Верховный суд потратит на мебель для руководства. Об этом сообщается на портале государственных закупок.

На приобретение мебели из республиканского бюджета выделено 1,8 миллиона сомов. На эту сумму планируется купить два стола для руководителя, один стол для переговоров, три сервисные тумбы с центральным замком, 5 диванов, 91 кресло для руководителей.

Кроме того, Верховному суду понадобился платяной шкаф, несколько шкафов для хранения документов.

К каждому товару выставлены определенные требования. К примеру, кресло должно быть выполнено из натуральной кожи Lux толщиной 0,9-1,1 мм и износостойкостью 250 тысяч циклов.

Модель оснащена механизмом свободного качания. Возможность фиксации сиденья и спинки в четырех позициях. Регулировка силы отклонения. «Антишок-эффект» предотвращает сидящего от неожиданного «опрокидывания» или удара спинкой кресла при снятии блокировки. Многократность изгибов — 30 тысяч циклов.

Закупающая организация предупреждает поставщиков, что отхождение от данных технических характеристик недопустимо.