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Общество

Альтернативная дорога Север — Юг. Фоторепортаж

Один из крупных дорожных проектов Кыргызстана - альтернативная дорога Север - Юг. Она должна соединить северные регионы республики с южными.  Ее протяженность от Балыкчи до Джалал-Абада - 433 километра.

В отличие от существующей трассы Бишкек - Ош здесь нет перевалов, а самая высокая точка -  2 тысячи 500 метров над уровнем моря. Это тоннель на перевале Кок-Арт протяженностью 3 километра 815 метров.  

Через реку Нарын на трассе построят два эстакадных моста протяженностью 400 и 1086 метров, высота их опор будет достигать 40 метров. Дорога проходит по живописным местам Нарынской и Джалал-Абадской областей.
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