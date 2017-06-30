Один из крупных дорожных проектов Кыргызстана - альтернативная дорога Север - Юг. Она должна соединить северные регионы республики с южными. Ее протяженность от Балыкчи до Джалал-Абада - 433 километра.

В отличие от существующей трассы Бишкек - Ош здесь нет перевалов, а самая высокая точка - 2 тысячи 500 метров над уровнем моря. Это тоннель на перевале Кок-Арт протяженностью 3 километра 815 метров.

Через реку Нарын на трассе построят два эстакадных моста протяженностью 400 и 1086 метров, высота их опор будет достигать 40 метров. Дорога проходит по живописным местам Нарынской и Джалал-Абадской областей.