18:51
+30
USD 68.90
EUR 78.26
RUB 1.16
Общество

Дело Текебаева. Маевский не считает $1 миллион взяткой, говорит: обычный платеж

В суде по уголовному делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова свидетель гособвинения Леонид Маевский заявил, что не считает $1 миллион взяткой, настаивая на том, что передал эту сумму в виде платежа за продвижение сделки по компании MegaCom.

По его словам, он воспринимал передачу денег как официальный платеж за выход на рынок Кыргызстана.

Юристы, представляющие интересы подсудимых, в частности Марат Эшперов, отметили, что все официальные платежи и инвестиционные взносы осуществляются путем безналичного расчета. А миллион долларов, как утверждает сам Маевский, он передал двумя траншами наличными.

«Я не знаю. Я это как взятку не воспринимаю. А в бухгалтерии своей фирмы я указал, что такая крупная сумма мне нужна для моих личных целей», — сказал Леонид Маевский.

В суде стало также известно, что дело о даче взятки должностному лицу выделено в отдельное производство. Маевский заявил о готовности дать показания.
Ссылка:
просмотров: 586
Версия для печати
Материалы по теме
Маевский: $1 миллион Текебаев потратил на укрепление демократии. Верх цинизма
Дело о наезде на двух учеников в Бишкеке передали в суд
Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса
Дело Текебаева. Доказательства Леонида Маевского смыло потопом
Дело Текебаева. Леонид Маевский в шоке и заявляет, что подсудимые лгут
Дело Текебаева. Маевский не смог объяснить, как отдал $700 тысяч без расписки
Дело Текебаева. Подсудимым предложили пройти детектор лжи, но они отказались
Дело Текебаева. Между адвокатами и свидетелем Маевским произошла перепалка
Дело Текебаева. Маевский об угрозах лидера «Ата Мекена» подкинуть наркотики
Дело Текебаева. В суд явился главный свидетель обвинения — Леонид Маевский
Популярные новости
Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса
Муфтият определил размер фитр-садака Муфтият определил размер фитр-садака
Джонатан Буркель: Я&nbsp;влюбился в&nbsp;кыргызстанских женщин Джонатан Буркель: Я влюбился в кыргызстанских женщин
Дело Текебаева. Алексей Модин не&nbsp;может ответить на&nbsp;вопросы подсудимого Дело Текебаева. Алексей Модин не может ответить на вопросы подсудимого
Бизнес
Знаменитые автоцентры G-Energy Service&nbsp;&mdash; теперь и&nbsp;в&nbsp;Кыргызстане Знаменитые автоцентры G-Energy Service — теперь и в Кыргызстане
MegaCom поздравил победителей конкурса &laquo;Элдик смартфон&raquo; MegaCom поздравил победителей конкурса «Элдик смартфон»
В&nbsp;Бишкеке состоится народный курултай В Бишкеке состоится народный курултай
Мобильный оператор О! &mdash;&nbsp;надежный проводник в&nbsp;мир Интернета и&nbsp;ТВ Мобильный оператор О! — надежный проводник в мир Интернета и ТВ