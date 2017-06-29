Дело Текебаева. Маевский не считает $1 миллион взяткой, говорит: обычный платеж

В суде по уголовному делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова свидетель гособвинения Леонид Маевский заявил, что не считает $1 миллион взяткой, настаивая на том, что передал эту сумму в виде платежа за продвижение сделки по компании MegaCom.

По его словам, он воспринимал передачу денег как официальный платеж за выход на рынок Кыргызстана.

Юристы, представляющие интересы подсудимых, в частности Марат Эшперов, отметили, что все официальные платежи и инвестиционные взносы осуществляются путем безналичного расчета. А миллион долларов, как утверждает сам Маевский, он передал двумя траншами наличными.

«Я не знаю. Я это как взятку не воспринимаю. А в бухгалтерии своей фирмы я указал, что такая крупная сумма мне нужна для моих личных целей», — сказал Леонид Маевский.

В суде стало также известно, что дело о даче взятки должностному лицу выделено в отдельное производство. Маевский заявил о готовности дать показания.