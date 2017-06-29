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Общество

Дело Текебаева. Леонид Маевский в шоке и заявляет, что подсудимые лгут

В суде по уголовному делу депутата Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова главный свидетель обвинения Леонид Маевский, дав показания, отвечает на вопросы. 

Адвокаты подсудимых провели перекрестный допрос. Омурбек Текебаев заявил, что Маевский лжет. Он настаивает, что никакого разговора о миллионе долларов никогда не было. А вопрос приватизации MegaCom и вовсе не стоял и не мог подниматься, так как решение не входило в полномочия временного правительства. 

Леонид Маевский в ответ заявил, что он в шоке, потому что лжет именно Текебаев. Свидетель обвинения тоже настаивает: он встречался с обвиняемыми по вопросу MegaCom шесть раз в разное время, но впервые 13 мая 2010 года.

Омурбек Текебаев дает показания по датам якобы состоявшихся шести встреч, подробно рассказывая, где он находился в эти дни на самом деле, из-за чего никак не мог встретиться в это время с Леонидом Маевским.

Текебаева и Чотонова обвиняют в коррупции.
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