Дело Текебаева. Маевский не смог объяснить, как отдал $700 тысяч без расписки

В суде по уголовному делу депутата Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова главный свидетель гособвинения Леонид Маевский продолжает давать показания.

Адвокаты подсудимых спросили, почему при передаче $300 тысяч (первого транша) Алексею Модину, который должен был их отдать, по словам Маевского, Текебаеву и Чотонову в виде аванса за продвижение сделки по MegaCom, он потребовал расписку, а с курьера Кутукова, который якобы привез в Бишкек оставшиеся $700 тысяч - нет.

"Мне было достаточно телефонного разговора с Текебаевым и его голос меня убедил, что этому курьеру можно доверять", - сказал Леонид Маевский.

Леонид Маевский подтвердил, что не просил расписки ни с Текебаева, ни с Чотонова. Почему, он объяснить не смог. Однако свидетель обвинения на передаче денег настаивает и предлагает суду определить, что это было - взятка или плата за вход на рынок Кыргызстана.

Подсудимый Омурбек Текебаев категорически опровергает показания Леонида Маевского, утверждая, что ни 13 мая, ни 10 июля он никак не мог встречаться с ним. Текебаев заявляет, что есть целый ряд авторитетных свидетелей.

"Я с Маевским встречался всего два раза. Первый раз в конце августа 2010 года. Я как раз вернулся из Турции. И мои штабисты предложили побывать в России. Дуйшенкул Чотонов мне предложил встретиться с Маевским, который имеет связи в Госдуме, Кремле. У меня-то других знакомых, кроме социалиста Миронова не было. Маевский согласился мне помочь. Но сразу скажу - ни в какой ресторан мы не ходили", - сказал Омурбек Текебаев.

По словам подсудимого, инициатором этих двух встреч выступал именно Леонид Маевский.