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Общество

Дело Текебаева. Между адвокатами и свидетелем Маевским произошла перепалка

В суде по уголовному делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова произошла словесная перепалка между главным свидетелем обвинения Леонидом Маевским и адвокатом подсудимых Искеном Афиджановым.

Юрист спросил, почему Маевский обратился с заявлением только в 2017 году, а не сразу же по факту, когда, по его словам, он дал Текебаеву и Чотонову взятку в $1 миллион и Текебаев угрожал ему.

«Я боялся тогдашнего генерального прокурора (Аиду Салянову. — прим. ИА «24.kg»). Она была полностью под Текебаевым», — пояснил Леонид Маевский.

Искен Афиджанов попросил не переходить на личности и не делать опрометчивых выводов. В ответ Леонид Маевский перешел на крик и стал стучать по трибуне.

Суд призвал стороны к порядку. Допрос продолжился.

На уточняющие вопросы Леонид Маевский не смог ответить, почему он все-таки не обратился в прокуратуру, например, в 2015 году, когда Аида Салянова уже не была генпрокурором. Он сказал, что готовил документы.

Текебаева и Чотонова обвиняют в коррупции.
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