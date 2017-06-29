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Общество

Дело Текебаева. Маевский об угрозах лидера «Ата Мекена» подкинуть наркотики

В суде по уголовному делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова дает показания главный свидетель обвинения Леонид Маевский.

По его словам, после передачи всей суммы — $1 миллиона — Текебаев и Чотонов перестали выходить на связь. Поэтому Маевскому пришлось приехать в Бишкек осенью 2010 года.

По его словам, первый транш из миллиона ($300 тысяч) доставлен из России без декларирования. Он пояснил, что договорился со службой безопасности аэропорта, поэтому декларацию не заполнили.

Затем главный свидетель обвинения рассказал, как решил вернуть свои деньги, поскольку Текебаев и Чотонов не выполнили условия договоренностей (о назначении Алексея Модина руководителем сотовой компании MegaCom).

«Меня уже встречали не так радужно. Но я бы не был в претензии, если бы мне вернули деньги. Чотонов, кстати, при этой нашей встрече предложил Текебаеву вернуть деньги. Часть хотя бы — $600 тысяч. Из чего я сделал вывод, что все деньги лежат у Текебаева. Тот был не в восторге от этой идеи», — сказал Леонид Маевский.

Он рассказал, что в третий раз прилетел в Кыргызстан в декабре 2010 года и хотел встретиться с Текебаевым.

«Если бы он со мной не встретился, я бы сразу написал заявление в прокуратуру. Меня же кинули фактически на миллион долларов. В кабинете тогда у Текебаева сидел какой-то человек, и разговор у них происходил на повышенных тонах. Потом он ушел. Пришел Абдырахманов (Омурбек Абдырахманов, тогда депутат Жогорку Кенеша от фракции «Ата Мекен». — Прим. ИА «24.kg»). Напряжение развеялось. Абдырахманов вышел, и мы остались с Текебаевым вдвоем. Я опять спросил про свои деньги. А Текебаев мне сказал, что он мне деньги не отдаст и сделает так, что мне еще и наркотики подкинут», — рассказал Маевский.

Он добавил, что никаких возможностей вернуть свои деньги он больше не видел, поэтому обратился с заявлением в правоохранительные органы КР.
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