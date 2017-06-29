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Общество

В столичном жилмассиве «Арча-Бешик» появится очередной торговый центр

В столичном жилмассиве «Арча-Бешик» появится очередной торговый центр. Об этом сообщили сегодня на заседании Градостроительного совета.

Очередной торговый центр планируется построить на улице Чортекова (бывшая Кривоносова). Территория 0,5 гектара не застроена. Она находится в частной собственности.

Проектом предусмотрено также возведение многоэтажного дома и общеобразовательной школы на 2,5 тысячи учеников. 

Члены Градостроительного совета отметили, что проект представлен не в полном объеме и не в том масштабе, поэтому утвердить его они не могут. Его необходимо отправить на доработку.
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