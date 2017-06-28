Дело Текебаева. Омурбек Абдырахманов говорит, что ничего не слышал о $1 миллионе

В суде по уголовному делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова сегодня дает показания еще один свидетель со стороны гособвинения — экс-депутат ЖК Омурбек Абдырахманов.

Бывший соратник подсудимого подтвердил, что в 2010 году видел в кабинете Текебаева в Доме правительства российских бизнесменов.

«Разговор шел на повышенных тонах. Но никакого упоминания о $1 миллионе я не слышал. Текебаев только им представил меня, это депутат, который занимается расследованием по MegaCom. С ними лично я не разговаривал», — рассказал Омурбек Абдырахманов.

Он запутался в датах этой встречи. Подсудимые и их адвокаты указали, что Абдырахманов действительно был приглашен в кабинет Текебаева, где уже находились Леонид Маевский и Алексей Модин, но в декабре, а не в январе или феврале 2011 года, как утверждает Абдырахманов, так как он был в этот период в США.

Противоречивые показания дал Омурбек Абдырахманов и относительно своих бесед с Маевским и Модиным. Во время следствия он заявил, что разговаривал с ними о национализации MegaCom. А сегодня в суде свидетельствовал, что ни с Модиным, ни с Маевским никогда не общался.

В суде поинтересовались у Омурбека Абдырахманова, как проходило им опознание Модина с 15.50 до 15.57.

«Да, я подтверждаю», — свидетельствовал Омурбек Абдырахманов.

Однако в суде выяснилось, что в это время Алексей Модин находился на очной ставке с Дуйшенкулом Чотоновым. Абдырахманов не смог пояснить эту явную нестыковку.

Следующее судебное заседание состоится завтра.

Текебаев и Чотонов обвиняются в коррупции.