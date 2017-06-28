Дело Текебаева. Свидетель: Модин говорил о своем скором назначении в MegaCom

В суде по уголовному делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова допрашивают еще одного свидетеля обвинения — бывшего руководителя юридического отдела компании «НурТелеком» Руслана Онолбекова.

Руслан Онолбеков свидетельствует в суде, что Алексей Модин ранее открыто всем говорил, что скоро возглавит сотовую компанию MegaCom.

«Я слышал о сумме в 500 тысяч евро, которые Модин передал Маматкеримову за положительное решение вопроса по MegaCom. Да, я лично знаю Маевского, но он ко мне не обращался. Ни о каких его делах с Текебаевым или Чотоновым я не знаю. А вот о 500 тысячах евро я слышал. Тем более Модин сам меня попросил помочь в делах ЗАО «Альфа Телеком», — рассказал Руслан Онолбеков.

Он также признал, что знал сына свергнутого президента — Максима Бакиева, который в итоге приобрел контрольный пакет MegaCom. Подтвердил он свое знакомство и с Алексеем Елисеевым.

«С Елисеевым я встречался часто, но по работе, дружбы с ним не водил, а Максима лично и вовсе не знал. Только заочно», — пояснил Руслан Онолбеков.

Свидетель со стороны гособвинения Руслан Онолбеков, как выяснилось в суде, тоже был фигурантом уголовного дела. Сам он добавил, что уголовное дело в отношении него прекращено в связи с отсутствием состава преступления. Напомним, Алексей Модин — еще один свидетель стороны обвинения, и это тоже стало известно в суде, также проходил по уголовному делу.

Текебаева и Чотонова обвиняют в коррупции.