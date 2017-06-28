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Общество

Китай строит первый в мире город, где на 30 тысяч человек 40 тысяч деревьев

К 2020 году в Китае планируют построить первый в мире «лесной город». От привычных мегаполисов он отличается тем, что не загрязняет, а очищает окружающую среду, пишет Life.

В футуристичном городе, который будет зависеть только от возобновляемых источников энергии, смогут поселиться 30 тысяч человек.

Проект лесного города разработал итальянский архитектор Стефано Боери. Первый такой город появится в Гуанси-Чжуанском автономном районе и будет соединен с городом Лючжоу высокоскоростной железной дорогой.
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