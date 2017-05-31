В Кыргызстане на сельскохозяйственных землях построено более 40 тысяч домов

В Кыргызстане на сельскохозяйственных землях построили 41 тысячу 509 домов. Об этом на совещании у премьер-министра Сооронбая Жээнбекова сообщил директор Госэкотехинспекции Канатбек Муратбеков.

Отметим, Муратбеков возглавляет межведомственную комиссию по инвентаризации земельных участков орошаемой пашни, застроенных жилыми домами до 31 июля 2009 года.

По данным комиссии, составлен персонифицированный реестр с указанием данных владельцев, границ и площади земельных участков.

В 220 сельских округах семи областей выявлено 13 тысяч 992 гектара земли сельхозназначения, где построено 41 тысяча 509 домов, в которых проживают 46 тысяч 378 семей.

Премьер-министр отметил, что первый этап инвентаризации земельных участков завершен, результаты работы комиссии представят на рассмотрение парламента.

Как сообщается, следующим этапом работы станет создание новой межведомственной комиссии с участием правоохранительных органов. Она проведет инвентаризацию земельных участков сельхозназначения, застроенных жилыми домами и запланированных под строительство после 31 июля 2009 года.

Основная задача комиссии — юридическая оценка действий сторон, допустивших строительство жилья на сельскохозяйственных землях, говорится в сообщении.