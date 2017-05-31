Все чиновники с 1 января 2018 года обязаны сдать экзамен по кыргызскому языку. Соответствующий проект постановления правительства подготовила Государственная кадровая служба (с документом можно ознакомиться на официальном сайте кабинета министров).

Авторы инициативы полагают, что для успешного исполнения своих обязанностей госслужащий должен хорошо знать кыргызский язык.

Список тех, кто обязан сдавать экзамен, возглавляют президент, спикер парламента, премьер-министр, руководители аппаратов президента и правительства, главы Верховного суда, Конституционной палаты, секретарь Совета безопасности, руководитель Генерального штаба Вооруженных сил, генеральный прокурор и его заместители, омбудсмен и глава ЦИК.

Проект постановления гласит, что языковой экзамен в обязательном порядке должны сдавать и депутаты парламента, члены правительства, полномочные представители правительства в регионах, акимы.

Напомним, ранее закон обязывал сдавать экзамен кандидатов в президенты. Претенденты на пост мэра столицы сдавали письменный тест (диктант) на знание кыргызского.

В 2014 году впервые в Кыргызстане государственные служащие сдавали тест на знание госязыка.