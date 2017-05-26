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Общество

Люди с инвалидностью: легко ли им на дорогах

В Кыргызстане ОО «Дорожная безопасность» провело исследование, насколько общественный транспорт приспособлен для людей с ограниченными возможностями здоровья (ЛОВЗ).

Почти 100 процентов опрошенных лиц с двигательными нарушениями, пользующихся колясками, костылями, тростью (50 человек), не могут пользоваться общественным транспортом.

По городу курсируют автобусы и троллейбусы, которые имеют высокие ступени и не дают возможности заехать коляске. Город закупал некоторое количество низкопольных троллейбусов с откидными пандусами именно для нужд инвалидов, но об этом они не осведомлены.

«Несовершенство инфраструктуры: отсутствие пандусов или их расположение под опасным для коляски углом при входе в здания, высота бордюров, отсутствие перил, лифтов в зданиях — другая часть проблем. Почти 90 процентов респондентов указали на необходимость ровных дорог и тротуаров для удобного перемещения», — отмечают в ОО.

«Кроме того, быстрое переключение светофора не позволяет ЛОВЗ безопасно перейти дорогу. Водители не пропускают на пешеходных переходах, паркуют машины на тротуарах, блокируя проходы. Подъезды на остановки не оборудованы, когда путь лежит через арыки или высокие бордюры. Зимой — тротуары и дороги», — перечислили еще ряд проблем опрошенные.

В этом случае услуги такси являются более удобными, но и здесь не все благополучно. Оказалось, бывают вопиющие случаи, когда водители такси, зная о беспомощности девушек-инвалидов, идут на домогательства.

ОО «Дорожная безопасность»
Опрос обнаружил, что среди ЛОВЗ очень мало лиц, способных перемещаться по городу и в другие населенные пункты самостоятельно, без сопровождения. Те опрошенные, которые не испытывали никаких проблем на дорогах, имели помощников и признавали, что без них испытывали бы огромные трудности. Скользкие дороги и тротуары являются причиной того, что они вынуждены оставаться дома весь зимний период.

Некоторые даже останавливают до весны работу своих малых предприятий. «Мы выползаем весной», — так горько охарактеризовала свою ситуацию руководитель общества девушек-инвалидов «Назик кыз» Укей Мураталиева. Девушки работают в небольшом цехе по пошиву одежды и экосумок.

При общении с людьми со зрительными нарушениями (50 человек) оказалось, что они более активны, многие учатся или работают, чаще перемещаются и пользуются общественным транспортом.

Почти все участники опроса указали на необходимость установки автоинформаторов для объявления остановок и номеров маршрутов в общественном транспорте.

Из-за их отсутствия автоинформаторов незрячим приходится считать остановки, чтобы не пропустить свою, или же ждать помощи от других пассажиров и водителей. «Открытые люки на тротуарах и дорогах; неровные тротуары; деревья, которые растут посреди тротуаров; не пропускающие пешеходов водители; слишком интенсивное движение машин; слишком крутые ступени», — перечислили проблемы незрячие.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52826/
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