Действующая система ОДКБ может не среагировать на новые угрозы. Об этом сегодня на форуме «Договору о коллективной безопасности 25 лет: достижения и перспективы» сообщил председатель Ассамблеи народа Кыргызстана Токон Мамытов.

По его словам, необходимо вводить интеграционные механизмы.

«Если их не обновлять, через 5 лет они не будут работать. Также следует развивать сотрудничество с органами безопасности соседних стран. В Ферганской долине есть военно-политическая стабильность. Но она работала эффективно вчера. На новые угрозы она может не среагировать», — сказал Токон Мамытов.

Он добавил, что нужно повышать значимость ОДКБ. Система должна быть работающей и неполитизированной.

«То, что мы проводим учения, хорошо. Но завтра это не будет действовать. В Сирии тоже проводили учения, чертили, играли», — отметил Токон Мамытов.