13:19
+19
USD 67.94
EUR 75.99
RUB 1.21
Общество

Действующая система ОДКБ может не среагировать на новые угрозы

Действующая система ОДКБ может не среагировать на новые угрозы. Об этом сегодня на форуме «Договору о коллективной безопасности 25 лет: достижения и перспективы» сообщил председатель Ассамблеи народа Кыргызстана Токон Мамытов.

По его словам, необходимо вводить интеграционные механизмы.

«Если их не обновлять, через 5 лет они не будут работать. Также следует развивать сотрудничество с органами безопасности соседних стран. В Ферганской долине есть военно-политическая стабильность. Но она работала эффективно вчера. На новые угрозы она может не среагировать», — сказал Токон Мамытов.

Он добавил, что нужно повышать значимость ОДКБ. Система должна быть работающей и неполитизированной.

«То, что мы проводим учения, хорошо. Но завтра это не будет действовать. В Сирии тоже проводили учения, чертили, играли», — отметил Токон Мамытов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52703/
просмотров: 142
Версия для печати
Материалы по теме
Ни медицина, ни правоохранительные органы не знают, как бороться со спайсом
Уровень жизни в Кыргызстане по-прежнему низкий
Террористическая активность растет в Афганистане на границе с Таджикистаном
Абдиль Сегизбаев: Терроризм представляет угрозу для всех стран мира
42-е заседание: о чем будут говорить главы спецслужб СНГ?
Российские штурмовики вернулись на авиабазу в Кыргызстане после учений и парада
Боевики ИГИЛ перемещаются из Сирии и Ирака в Афганистан, угрожая странам ОДКБ
В Кыргызстане отправляют детей в школу, как на войну
Кыргызстан в мировом рейтинге безопасности занял 98-е место
Президенты стран ЕАЭС в Бишкеке. Фоторепортаж
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане девушка стала жертвой ошибки чиновников В Кыргызстане девушка стала жертвой ошибки чиновников
Первая леди Кыргызстана рассказала, где родила дочь Первая леди Кыргызстана рассказала, где родила дочь
Только дети чиновников Кыргызстана попали на&nbsp;грантовое обучение в&nbsp;Венгрии Только дети чиновников Кыргызстана попали на грантовое обучение в Венгрии
Крушение &laquo;Боинга&raquo;. Как разделили деньги Крушение «Боинга». Как разделили деньги
Бизнес
3 года 4G в&nbsp;Кыргызстане&nbsp;&mdash; полет О!тличный! 3 года 4G в Кыргызстане — полет О!тличный!
MegaCom продолжает техническое развитие сети MegaCom продолжает техническое развитие сети
Beeline подвел итоги акции &laquo;Помним!&raquo; Beeline подвел итоги акции «Помним!»
Семья Абсамата Масалиева: Мама была для нас надежной опорой Семья Абсамата Масалиева: Мама была для нас надежной опорой