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Ратифицирован протокол о внесении изменений в Соглашение о деятельности ОДКБ

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Закон Кыргызской Республики «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о миротворческой деятельности Организации Договора о коллективной безопасности от 6 октября 2007 года, подписанного 16 сентября 2021 года в городе Душанбе».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 22 ноября 2023 года.

Законом предусматривается выполнение внутригосударственных процедур, необходимых для ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о миротворческой деятельности Организации Договора о коллективной безопасности от 6 октября 2007 года, подписанного 16 сентября 2021 года в городе Душанбе.

Так, вышеуказанным Протоколом предусматривается внесение изменений в Соглашение, согласно которым для применения миротворческих сил в операции ООН по поддержанию мира коллективные миротворческие силы ОДКБ (КМС) создаются под эгидой «Координирующего государства» (одно из государств-членов ОДКБ, определяемое Советом коллективной безопасности ОДКБ).

Условия участия коллективных миротворческих сил ОДКБ в операции ООН по поддержанию мира определяются в соглашении, заключаемом координирующим государством с уполномоченным подразделением ООН.

При этом, вопросы включения миротворческих контингентов в коллективных миротворческих силах ОДКБ регламентируются двух- и многосторонними соглашениями между координирующим государством и другими государствами-членами ОДКБ.

Также, каждое государство-член ОДКБ вправе направлять свои миротворческие контингенты (зарегистрированные в Системе обеспечения готовности миротворческого потенциала ООН) для участия в миротворческих операциях по мандату ООН, информируя о своем участии Совет коллективной безопасности ОДКБ.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/283494/
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