Уровень жизни в Кыргызстане по-прежнему низкий

Согласно информации сайта Numbeo, Кыргызстан относится к странам с низким уровнем жизни.

Данные для каждой страны основаны на данных по городам. Рейтинг выводится по 100-балльной шкале, где 0 — очень низкий уровень, 100 — очень высокий.

Рейтинг уровня жизни в Кыргызстане:

• индекс покупательной способности — 27,31 (очень низкий);

• индекс безопасности — 32,35 (низкий);

• индекс здоровья — 33,33 (низкий);

• индекс стоимости жизни — 29,9 (очень низкий);

• индекс стоимости жилья относительно уровня дохода — 13,19 (высокий);

• индекс времени, ежедневно затрачиваемого на дорогу — 38,5 (умеренный);

• индекс загрязненности — 58,46 (умеренный).

Рейтинг загрязненности:

• загрязнение воздуха — 63,64 (высокий уровень);

• загрязнение питьевой воды и ее недоступность — 27,27 (низкий);

• шумовое и световое загрязнение — 20,45 (низкий);

• загрязнение воды — 42,5 (умеренный);

• качество воздуха — 36,36 (низкий);

• качество и доступность питьевой воды — 72,73 (высокий);

• качество воды — 57,5 (умеренный);

• качество зеленых насаждений и парков — 68,18 (высокий);

Уровень преступности в Кыргызстане:

• уровень преступности — 73,61 (высокий уровень);

• рост преступности за последние 3 года — 68,42 (высокий);

• вероятность быть ограбленным — 71,05 (высокий);

• вероятность угона автомобиля — 52,78 (умеренный);

• беспокойство, вызванное физической атакой из-за цвета кожи, этнического происхождения или религии — 69,74 (высокий);

• употребление наркотиков или торговля ими — 51,39 (умеренный);

• преступления против собственности (такие, как вандализм и кража) — 62,5 (высокий);

• насильственные преступления (такие, как нападение и вооруженное ограбление) — 61,11 (высокий);

• коррупция и взяточничество — 91,18 (очень высокий);

• безопасность в дневное время — 53,95 (умеренный);

• безопасность в ночное время — 17,11 (очень низкий).