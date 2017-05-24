Судья по делу Шыкмаматова отказал адвокатам в ходатайстве

На процессе по делу депутата «Ата Мекена» Алмамбета Шыкмаматова судья отказал адвокатам в ходатайстве о рассмотрении дела в Свердловском райсуде.

Сегодня сторона защиты внесла ходатайство о переносе места рассмотрения дела в Свердловский райсуд, аргументируя это тем, что инкриминируемое обвиняемому деяние произошло на территории Свердловского района, где находится и компания «Барат-Люкс», а значит, и судебный процесс должен проходить там же. Сторона обвинения выступила против, аргументируя свою позицию тем, что территориально здание Счетной палаты расположено в Первомайском районе.

Адвокаты подсудимых намерены обжаловать решение в кассационном порядке.

В суде объявили перерыв до 13.00.

По информации Генпрокуратуры, Алмамбет Шыкмаматов включил в тендерную заявку автомобиль своей жены, продав его компании — победителю тендера за $13,5 тысячи, но ГП считает, что реальная цена автомобиля в то время составляла около $10 тысяч. Уголовное дело в отношении Шыкмаматова возбудили по двум статьям — «Служебный подлог» и «Коррупция».