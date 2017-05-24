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Общество

До 2026 года все села Кыргызстана обеспечат питьевой водой

К 2026 году все села Кыргызстана будут обеспечены питевой водой. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил директор департамента питьевого водоснабжения и водоотведения Госагентства архитектуры, строительства и ЖКХ Аскарбек Токтошев.

По его данным, в этом году в рамках программы «Ала-Тоо булагы» питевой водой обеспечят три села, а через три года чистая вода будет в 117 селах Ошской, Иссык-Кульской и Баткенской областей.

Как сообщил Аскарбек Токтошев, программа расчитана до 2026 года и включает 650 сел, где есть проблемы с чистой водой. «Она финансируется Исламским банком развития и Всемирным банком на сумму $94 миллиона», — рассказал директор департамента.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52562/
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