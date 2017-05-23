Депутат раскритиковал Минюст за некачественную подготовку законопроектов

Депутат Мыктыбек Абдылдаев на заседании парламентского комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту, где в первом чтении рассматривается законопроект «О внесении изменений в конституционный Закон КР «О выборах президента и депутатов ЖК», раскритиковал заместителя министра юстиции за некачественную подготовку законопроектов.

По словам депутата, в законопроекте много стилистических ошибок.

«Законопроект готовите два месяца, сами не читаете, а потом приходите и с умным видом начинаете доказывать депутатам. Все смотрели, и правительство, и премьер подписал, я хорошо осведомлен, что и аппарат президента каждое слово смотрел. Не можете нормальную стилистику подготовить», — сказал Мыктыбек Абдылдаев.

По словам народного избранника, в последние годы в Жогорку Кенеш поступают абсолютно безграмотные документы.

Или люди неграмотные, или не профессионалы. Мыктыбек Абдылдаев

Мыктыбек Абдылдаев сделал замечание и в адрес правительства по поводу паспортов.

«У нас сегодня функционируют три вида гражданства Кыргызской Республики: старая ID-карта, где написано «гражданство — Кыргызстан», новая ID-карта, где написано «Кыргыз Республикасы», и загранпаспорт, там на английском языке. Вот три гражданства. И как вы смотрите на такой разнобой?» — спросил он заместителя министра юстиции. Депутат задался вопросом, как определиться с вопросом гражданства.

По его словам, в законопроекте о внесении изменений в закон о выборах президента и депутатов нет понятия «гражданин Кыргызской Республики».

«Зачем вы пришли сюда? Два изменения вносите и оба не поняли, поэтому пусть придет министр или премьер-министр и объяснит все», — сказал депутат.

«Вносят два изменения и бегают за депутатами. До того как дойдет до депутатов, документ нужно подготовить на высшем уровне. Где профессионализм, где образованность?» — спросил депутат.

По его словам, еще в 2011 году было предложено определить гражданство как «гражданин Кыргызстана», но вопрос до сих пор не решен.

По итогам заседания депутаты сняли с повестки дня рассмотрение законопроекта о внесении изменений в закон о выборах президента и депутатов.