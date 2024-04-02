Депутат требует решить проблему с нехваткой госнотариусов в регионах Кыргызстана

В государственных нотариусах огромные очереди. Об этом на заседании парламентского комитета по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту заявил депутат Жанар Акаев.

Он обратился к Министерству юстиции и отметил, что ведомство в первую очередь должно решить проблему с очередями.

«На сайте Минюста указано, что есть 79 государственных нотариусов. К ним выстраиваются очереди. Например, в Алайском районе граждане приходят в 3.00, чтобы в очередь встать, есть и те, кто в 2.00 приходит. XXI век, глава кабмина говорит, что у нас полным ходом идет цифровизация, но проблема очереди не решается», — возмутился нардеп.

По его словам, в Кара-Суйском районе и Сузаке по два госнотариуса, в Ноокате и в остальных районах — по одному.

«Есть те, до кого очередь так и не доходит, они вынуждены ночевать у родственников и знакомых, чтобы на следующий день снова встать в очередь», — сказал Жанар Акаев.

Он назвал два пути решения проблемы — увеличить штат госнотариусов либо распределить полномочия частным нотариусам.

Замминистра юстиции Орозбек Сыдыков ответил, что сейчас разрабатываются законопроекты для решения проблемы.

«В мировой практике на 15-20 тысяч населения предусмотрен один нотариус, а у нас на 100-150 тысяч человек один специалист. Штат рассмотрим в рамках административно-территориальной реформы. В регионах планируем выдавать локальные лицензии. Также у частных нотариусов будем закреплять тарифы в зависимости от региона», — сказал он.