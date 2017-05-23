В Бишкеке на первом национальном курултае нет представителей власти

В Бишкеке во Дворце спорта проходит первый национальный курултай. Всего собралось около 500 человек.

«На курултай мы пригласили мэрию Бишкека, правительство, все средства массовой информации. Всем 120 депутатам Жогорку Кенеша отправили пригласительные. Но, как мне известно, сегодня на нашем мероприятии ни из мэрии, ни из правительства, ни из парламента никого нет», — сказал Азимбек Бекназаров, открывая курултай.

На курултае, который представляют Азимбек Бекназаров и семь делегатов (по одному от каждой области), выдвигают властям Кыргызстана два требования. Первое: признать институт национального курултая независимой высшей политической общественной организацией, которая будет контролировать власть, и закрепить это в Конституции. Второе: оставить в паспортах кыргызстанцев графу «национальность».