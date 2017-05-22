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Общество

Евросоюз даст на реформирование избирательной системы 11 миллионов евро

Европейский союз предоставит грант в 11 миллионов евро в качестве бюджетной поддержки КР для реформирования избирательной системы. Об этом сообщает представительство ЕС в Кыргызстане.

По их данным, средства предоставляются в рамках финансового соглашения между правительством Кыргызстана и Европейским союзом, подписанного весной 2016 года.

Первый транш в 5 миллионов евро был переведен летом 2016 года. Перевод второго транша в 3 миллиона евро ожидается в 2017 году при условии соблюдения Кыргызстаном ряда индикаторов, включая разработку стратегии демократической и выборной реформы.

Отметим, что Евросоюз выделит деньги, если ЦИК представит оптимальную стратегию развития с четкими целевыми ориентирами.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52355/
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