Бишкек готовится к отключению горячей воды

22 мая в Бишкеке отключат горячую воду. ОАО «Бишкектеплосеть» начинает плановый ремонт.

В период полной остановки выполняют ремонтно-профилактические работы на магистральных тепловых сетях с трубопроводами диаметром от 300 до 1 тысячи миллиметров, перенабивают сальниковые компенсаторы, меняют секционирующие задвижки. После этого производят гидравлические испытания.

Ремонтные работы на головных участках магистральных выводов тепловых сетей с теплоцентрали можно производить только при их полном отключении и опорожнении.

Напомним, мэрия Бишкека все же решила перенести на 10 дней плановое отключение горячей воды. Профилактические работы пройдут с 22 мая по 22 июня.