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Общество

Кыргызстан еще не полностью выполнил рекомендации ИКАО

Кыргызстан еще не полностью выполнил рекомендации ИКАО. Об этом сегодня заявил президент совета Международной организации гражданской авиации Олумувиа Бенарда Алиу на встрече с торага Жогорку Кенеша Чыныбаем Турсунбековым.

По данным пресс-службы парламента, стороны обсудили меры, направленные на исключение авиакомпаний Кыргызстана из черного списка ИКАО.

«В целях вывода Кыргызстана из данного списка все нормативно-правовые акты приведены в соответствие с международными требованиями. Жогорку Кенеш рассматривает и принимает без задержек все необходимые международные документы и внутригосударственные нормативно-правовые акты в сфере гражданской авиации», — сказал торага.

В числе рекомендаций ИКАО также укрепление материально-технической базы и привлечение профессиональных высокооплачиваемых специалистов в отечественную гражданскую авиацию.

Олумувиа Бенард Алиу

По данным заместителя министра транспорта и дорог Кыргызстана Гульмиры Абдралиевой, в настоящее время правительство работает над повышением зарплаты специалистов гражданской авиации.

Олумувиа Бенард Алиу сообщил о готовности проводить активную совместную работу по выводу Кыргызстана из черного списка и подчеркнул важность исполнения кыргызской стороной ряда рекомендаций ИКАО, говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52125/
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