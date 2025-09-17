По рекомендации ИКАО. В Кыргызстане утвердят новые авиационные правила

В Кыргызстане утвердят новые авиационные правила. Проект соответствующего приказа Государственного агентства гражданской авиации вынесен на общественное обсуждение.

Как пояснили в ведомстве, правила разработаны на основе приложения к Конвенции о международной гражданской авиации, а также в целях гармонизации воздушного законодательства КР со стандартами и рекомендуемой практикой Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

При этом положения скорректированных авиационных правил не будут применяться в отношении метеорологических шаров-пилотов, используемых исключительно в метеорологических целях, или беспилотных неуправляемых аэростатов без полезного груза, самодельных и беспилотных воздушных судов, не подлежащих сертификации типа, свободных аэростатов без полезного груза или коммерческой загрузки, а также легких и сверхлегких воздушных судов авиации общего назначения и других подобных летательных аппаратов.

Каждое воздушное судно, зарегистрированное в Кыргызстане, на своем борту имеет изображение Государственного флага страны. Оно осуществляется с соблюдением установленных требований и правил. Образец раскраски воздушного судна должен быть одобрен органом гражданской авиации.

Для буквенных обозначений используются заглавные буквы латинского алфавита без орнамента. Для цифровых используются арабские цифры без орнамента.

Отмечается, что ИКАО ежегодно разрабатывает и утверждает значительное количество стандартов, рекомендуемой практики (SARPs), процедур и сопроводительных документов, направленных на обеспечение безопасности, регулярности и эффективности международных воздушных перевозок. Эти документы являются результатом систематического анализа мировой практики, современных рисков и опыта государств — членов ИКАО.

Страны — участницы ИКАО, включая КР, в силу принятых международных обязательств обязаны внедрять данные стандарты и практики в свое национальное законодательство.