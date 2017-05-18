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Общество

Сооронбай Жээнбеков отметил необходимость увеличения количества ветклиник

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков отметил, что в Кыргызстане необходимо увеличить количество ветеринарных клиник. В рамках рабочей поездки в Нарынскую область он ознакомился с ходом строительства сельскохозяйственных объектов, сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

По его данным, Сооронбай Жээнбеков побывал на строительстве убойного цеха в селе Кочкор.

Общая сумма привлеченных инвестиций в строительство — 22 миллиона сомов.

Глава госадминистрации — аким Кочкорского района Нурлан Керимкулов сообщил, что до конца года планируется получить сертификаты международного образца, которые позволят экспортировать отечественное мясо за границу.

Строительство убойных предприятий в соответствии с международными стандартами — одно из создаваемых отечественным фермерам условий для дальнейшей реализации местной продукции на рынках ЕАЭС.

Сооронбай Жээнбеков

Также Сооронбай Жээнбеков ознакомился с деятельностью ветеринарной клиники в селе Табылгыты Джумгальского района.

Нурлан Керимкулов представил информацию о севе сельхозкультур в округах Кочкорского района и представил карту орошаемых земель.

Он отметил, что среди фермеров, крестьян района отмечается интерес к лизинговой программе правительства страны.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52092/
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