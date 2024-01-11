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Подписан закон о переименовании отдельных айыльных аймаков и сел Кыргызстана

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Закон Кыргызской Республики «О переименовании отдельных айылных аймаков и сел Баткенской, Джалал-Абадской и Иссык-Кульской областей Кыргызской Республики».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 29 ноября 2023 года в целях укрепления национальной идеологии и возвращения айылным аймакам и селам широко известных в прошлом и в настоящем географических наименований.

Принятым Законом предусматривается переименование Котормоского айылного аймака Кадамжайского района Баткенской области в айылный аймак Молдо Нияз; Назаралиевского айылного аймака Аксыйского района Джалал-Абадской области Кыргызской Республики в айылный аймак Уч-Коргон; Семеновского айылного аймака Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области в айылный аймак Кожояр; села Деш Сайдыкумского айылного аймака Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области в село Тынчтык; села Дукур Сайдыкумского айылного аймака Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области в село Достук; села Чек Сайдыкумского айылного аймака Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области в село Ынтымак; села Комсомольское Ырдыкского айылного аймака Жети-Огузского района Иссык-Кульской области в село Кытай; села Семеновка Семеновского айылного аймака Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области в село Кожояр-Ата.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/283901/
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