В Нарынской области пройдет административно-территориальная реформа

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ «Об административно-территориальной реформе на уровне айылных аймаков Нарынской области Кыргызской Республики в пилотном режиме».
Так, в рамках реализации Указа Президента Кыргызской Республики «О дальнейших мерах по совершенствованию административно-территориального устройства и развитию регионов Кыргызской Республики» от 18 октября 2022 года и раздела 4.3 Национальной программы развития страны до 2026 года, утвержденной Указом Президента, руководствуясь статьями 66, 71 Конституции Кыргызской Республики, постановляется:
- Одобрить проведение административно-территориальной реформы на уровне айылных аймаков Нарынской области Кыргызской Республики в пилотном режиме на 2023–2024 годы с образованием:
по Ак-Талинскому району:
— айылного аймака Ала-Буга, объединив айылные аймаки Кош-Добо, Жерге-Тал и Конорчок, определив административным центром село Чолок-Кайын;
— айылного аймака Кара-Бургон, объединив айылные аймаки Ак-Чий и Кара-Бургон, определив административным центром село Ак-Чий;
— айылного аймака Баетов, объединив айылные аймаки Баетов, Терек и Угут, определив административным центром село Баетов;
— айылного аймака Тоголок-Молдо, объединив айылные аймаки Ак-Тал, Жаны-Талап, Кок-Жар, Тоголок-Молдо и Кызыл-Белес, определив административным центром село Жаны-Талап;
по Ат-Башинскому району:
— айылного аймака Ат-Башы, объединив айылные аймаки Ат-Башы, Ак-Жар и Ача-Кайынды, определив административным центром село Ат-Башы;
— айылного аймака Казыбек, объединив айылные аймаки Казыбек и Кара-Коюн, определив административным центром село Кызыл-Туу;
-айылного аймака Ак-Моюн, объединив айылные аймаки Ак-Моюн и Ак-Муз, определив административным центром село Ак-Моюн;
-айылного аймака Баш-Кайынды, объединив айылные аймаки Баш-Кайынды и Талды-Суу, определив административным центром село Баш-Кайынды;
-айылного аймака Кара-Суу, объединив айылные аймаки Кара-Суу и Ак-Талаа, определив административным центром село Кара-Суу;
по Джумгальскому району:
— айылного аймака Кызарт, объединив айылные аймаки Жаны-Арык и Куйручук (кроме села Кырчын), определив административным центром село Жаны-Арык;
— айылного аймака Жумгал, объединив айылные аймаки Жумгал и Чон-Добо, определив административным центром село Жумгал;
— айылного аймака Тугол-Сай, объединив айылные аймаки Тугол-Сай и Таш-Добо, определив административным центром село Тугол-Сай;
-айылного аймака Байзак, объединив айылные аймаки Байзак и Баш-Кууганды, определив административным центром село Байзак;
— айылного аймака Чаек, объединив айылные аймаки Чаек, Кызыл-Жылдыз, Кок-Ой и присоединив село Кырчын айылного аймака Куйручук, определив административным центром село Чаек;
— айылного аймака Мин-Куш, объединив айылные аймаки Мин-Куш и Кабак, определив административным центром село Мин-Куш;
по Кочкорскому району:
— айылного аймака Кочкор, объединив айылные аймаки Кочкор, Ак-Кыя, Кош-Добо, Кок-Жар и присоединив село Семиз-Бел айылного аймака Семиз-Бел, определив административным центром село Кочкор;
— айылного аймака Кум-Добо, присоединив к айылному аймаку Кум-Добо села Арсы и Кара-Тоо айылного аймака Семиз-Бел, определив административным центром село Кум-Добо;
— айылного аймака Чолпон, присоединив к айылному аймаку Чолпон село Чекилдек айылного аймака Семиз-Бел, определив административным центром село Чолпон;
— айылного аймака Кара-Суу, объединив айылные аймаки Кара-Суу и Талаа-Булак, определив административным центром село Мантыш;
— айылного аймака Сары-Булак, объединив айылные аймаки Сары-Булак и Сон-Кол, определив административным центром село Сары-Булак;
по Нарынскому району:
— айылного аймака Доболу, объединив айылные аймаки Доболу и Орток, определив административным центром село Доболу;
— айылного аймака Чет-Нура, оставив без изменений в существующих границах;
— айылного аймака Мин-Булак, объединив айылные аймаки Мин-Булак, Он-Арча, Эмгекчил и Кара-Кужур, определив административным центром село Куйбышев;
— айылного аймака Жерге-Тал, объединив айылные аймаки Жерге-Тал и Казан-Куйган, определив административным центром село Жерге-Тал;
— айылного аймака Жан-Булак, объединив айылные аймаки Жан-Булак и Достук, определив административным центром село Жан-Булак;
— айылного аймака Учкун, объединив айылные аймаки Учкун и Сары-Ой, определив административным центром село Куланак;
— айылного аймака Эмгек-Талаа, объединив айылные аймаки Эмгек-Талаа и Ак-Кудук, определив административным центром село Ак-Талаа.
- В соответствии с пунктом 1 настоящего Указа определить действующих депутатов местных кенешей Нарынской области Кыргызской Республики депутатами местных кенешей объединенных айылных аймаков Нарынской области Кыргызской Республики до окончания срока их полномочий.
- Местным государственным администрациям Нарынской области Кыргызской Республики принять организационно-распорядительные меры по решению вопросов, вытекающих из пункта 1 настоящего Указа.
- Кабинету Министров Кыргызской Республики в установленном порядке:
— решить вопросы трудоустройства, выплаты компенсаций и переподготовки муниципальных служащих, высвобождаемых в результате проведения административно-территориальной реформы в Нарынской области Кыргызской Республики;
— разработать временное положение по определению порядка работы местных кенешей объединенных айылных аймаков Нарынской области Кыргызской Республики;
— разработать временное положение, структуру и штатное расписание исполнительных органов объединенных айылных аймаков Нарынской области Кыргызской Республики;
— в месячный срок привести решения Кабинета Министров Кыргызской Республики в соответствие с Законом Кыргызской Республики «О местной государственной администрации и органах местного самоуправления» от 20 октября 2021 года № 123 в части полномочий глав местных государственных администраций — акимов по назначению на должность руководителей территориальных подразделений государственных органов исполнительной власти;
— в период реализации пилотного проекта:
направлять в фонды развития районов Нарынской области Кыргызской Республики 50 процентов средств, поступающих от подоходного налога в местные бюджеты объединенных айылных аймаков Нарынской области Кыргызской Республики;
направлять сэкономленные в результате реорганизации айылных аймаков Нарынской области Кыргызской Республики средства в местные бюджеты объединенных айылных аймаков Нарынской области Кыргызской Республики;
выделять по 10 000 000 (десять миллионов) сомов дополнительно из республиканского бюджета местным бюджетам объединенных айылных аймаков Нарынской области Кыргызской Республики;
— передать исполнительным органам объединенных айылных аймаков Нарынской области Кыргызской Республики следующие полномочия с соответствующим финансовым обеспечением по:
управлению и распоряжению государственными пастбищными угодьями;
эксплуатации, содержанию внутрихозяйственных ирригационных систем и распределению воды на договорных условиях лицам, владеющим и использующим орошаемые земли;
созданию муниципальных предприятий для комплексного обслуживания и развития ирригационных систем, систем питьевого водоснабжения и эффективного управления пастбищными угодьями;
— принять меры по развитию социальной инфраструктуры, повышению доступности и качества предоставляемых услуг на местном уровне;
— в срок до 31 декабря 2024 года провести оценку эффективности деятельности исполнительных органов объединенных айылных аймаков Нарынской области Кыргызской Республики и представить в Администрацию Президента Кыргызской Республики предложения по внесению соответствующих изменений в законодательство Кыргызской Республики.