В Нарынской области пройдет административно-территориальная реформа

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ «Об административно-территориальной реформе на уровне айылных аймаков Нарынской области Кыргызской Республики в пилотном режиме».

Так, в рамках реализации Указа Президента Кыргызской Республики «О дальнейших мерах по совершенствованию административно-территориального устройства и развитию регионов Кыргызской Республики» от 18 октября 2022 года и раздела 4.3 Национальной программы развития страны до 2026 года, утвержденной Указом Президента, руководствуясь статьями 66, 71 Конституции Кыргызской Республики, постановляется:

Одобрить проведение административно-территориальной реформы на уровне айылных аймаков Нарынской области Кыргызской Республики в пилотном режиме на 2023–2024 годы с образованием:

по Ак-Талинскому району:

— айылного аймака Ала-Буга, объединив айылные аймаки Кош-Добо, Жерге-Тал и Конорчок, определив административным центром село Чолок-Кайын;

— айылного аймака Кара-Бургон, объединив айылные аймаки Ак-Чий и Кара-Бургон, определив административным центром село Ак-Чий;

— айылного аймака Баетов, объединив айылные аймаки Баетов, Терек и Угут, определив административным центром село Баетов;

— айылного аймака Тоголок-Молдо, объединив айылные аймаки Ак-Тал, Жаны-Талап, Кок-Жар, Тоголок-Молдо и Кызыл-Белес, определив административным центром село Жаны-Талап;

по Ат-Башинскому району:

— айылного аймака Ат-Башы, объединив айылные аймаки Ат-Башы, Ак-Жар и Ача-Кайынды, определив административным центром село Ат-Башы;

— айылного аймака Казыбек, объединив айылные аймаки Казыбек и Кара-Коюн, определив административным центром село Кызыл-Туу;

-айылного аймака Ак-Моюн, объединив айылные аймаки Ак-Моюн и Ак-Муз, определив административным центром село Ак-Моюн;

-айылного аймака Баш-Кайынды, объединив айылные аймаки Баш-Кайынды и Талды-Суу, определив административным центром село Баш-Кайынды;

-айылного аймака Кара-Суу, объединив айылные аймаки Кара-Суу и Ак-Талаа, определив административным центром село Кара-Суу;

по Джумгальскому району:

— айылного аймака Кызарт, объединив айылные аймаки Жаны-Арык и Куйручук (кроме села Кырчын), определив административным центром село Жаны-Арык;

— айылного аймака Жумгал, объединив айылные аймаки Жумгал и Чон-Добо, определив административным центром село Жумгал;

— айылного аймака Тугол-Сай, объединив айылные аймаки Тугол-Сай и Таш-Добо, определив административным центром село Тугол-Сай;

-айылного аймака Байзак, объединив айылные аймаки Байзак и Баш-Кууганды, определив административным центром село Байзак;

— айылного аймака Чаек, объединив айылные аймаки Чаек, Кызыл-Жылдыз, Кок-Ой и присоединив село Кырчын айылного аймака Куйручук, определив административным центром село Чаек;

— айылного аймака Мин-Куш, объединив айылные аймаки Мин-Куш и Кабак, определив административным центром село Мин-Куш;

по Кочкорскому району:

— айылного аймака Кочкор, объединив айылные аймаки Кочкор, Ак-Кыя, Кош-Добо, Кок-Жар и присоединив село Семиз-Бел айылного аймака Семиз-Бел, определив административным центром село Кочкор;

— айылного аймака Кум-Добо, присоединив к айылному аймаку Кум-Добо села Арсы и Кара-Тоо айылного аймака Семиз-Бел, определив административным центром село Кум-Добо;

— айылного аймака Чолпон, присоединив к айылному аймаку Чолпон село Чекилдек айылного аймака Семиз-Бел, определив административным центром село Чолпон;

— айылного аймака Кара-Суу, объединив айылные аймаки Кара-Суу и Талаа-Булак, определив административным центром село Мантыш;

— айылного аймака Сары-Булак, объединив айылные аймаки Сары-Булак и Сон-Кол, определив административным центром село Сары-Булак;

по Нарынскому району:

— айылного аймака Доболу, объединив айылные аймаки Доболу и Орток, определив административным центром село Доболу;

— айылного аймака Чет-Нура, оставив без изменений в существующих границах;

— айылного аймака Мин-Булак, объединив айылные аймаки Мин-Булак, Он-Арча, Эмгекчил и Кара-Кужур, определив административным центром село Куйбышев;

— айылного аймака Жерге-Тал, объединив айылные аймаки Жерге-Тал и Казан-Куйган, определив административным центром село Жерге-Тал;

— айылного аймака Жан-Булак, объединив айылные аймаки Жан-Булак и Достук, определив административным центром село Жан-Булак;

— айылного аймака Учкун, объединив айылные аймаки Учкун и Сары-Ой, определив административным центром село Куланак;

— айылного аймака Эмгек-Талаа, объединив айылные аймаки Эмгек-Талаа и Ак-Кудук, определив административным центром село Ак-Талаа.

В соответствии с пунктом 1 настоящего Указа определить действующих депутатов местных кенешей Нарынской области Кыргызской Республики депутатами местных кенешей объединенных айылных аймаков Нарынской области Кыргызской Республики до окончания срока их полномочий.

Местным государственным администрациям Нарынской области Кыргызской Республики принять организационно-распорядительные меры по решению вопросов, вытекающих из пункта 1 настоящего Указа.

Кабинету Министров Кыргызской Республики в установленном порядке:

— решить вопросы трудоустройства, выплаты компенсаций и переподготовки муниципальных служащих, высвобождаемых в результате проведения административно-территориальной реформы в Нарынской области Кыргызской Республики;

— разработать временное положение по определению порядка работы местных кенешей объединенных айылных аймаков Нарынской области Кыргызской Республики;

— разработать временное положение, структуру и штатное расписание исполнительных органов объединенных айылных аймаков Нарынской области Кыргызской Республики;

— в месячный срок привести решения Кабинета Министров Кыргызской Республики в соответствие с Законом Кыргызской Республики «О местной государственной администрации и органах местного самоуправления» от 20 октября 2021 года № 123 в части полномочий глав местных государственных администраций — акимов по назначению на должность руководителей территориальных подразделений государственных органов исполнительной власти;

— в период реализации пилотного проекта:

направлять в фонды развития районов Нарынской области Кыргызской Республики 50 процентов средств, поступающих от подоходного налога в местные бюджеты объединенных айылных аймаков Нарынской области Кыргызской Республики;

направлять сэкономленные в результате реорганизации айылных аймаков Нарынской области Кыргызской Республики средства в местные бюджеты объединенных айылных аймаков Нарынской области Кыргызской Республики;

выделять по 10 000 000 (десять миллионов) сомов дополнительно из республиканского бюджета местным бюджетам объединенных айылных аймаков Нарынской области Кыргызской Республики;

— передать исполнительным органам объединенных айылных аймаков Нарынской области Кыргызской Республики следующие полномочия с соответствующим финансовым обеспечением по:

управлению и распоряжению государственными пастбищными угодьями;

эксплуатации, содержанию внутрихозяйственных ирригационных систем и распределению воды на договорных условиях лицам, владеющим и использующим орошаемые земли;

созданию муниципальных предприятий для комплексного обслуживания и развития ирригационных систем, систем питьевого водоснабжения и эффективного управления пастбищными угодьями;

— принять меры по развитию социальной инфраструктуры, повышению доступности и качества предоставляемых услуг на местном уровне;

— в срок до 31 декабря 2024 года провести оценку эффективности деятельности исполнительных органов объединенных айылных аймаков Нарынской области Кыргызской Республики и представить в Администрацию Президента Кыргызской Республики предложения по внесению соответствующих изменений в законодательство Кыргызской Республики.