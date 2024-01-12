Подписан закон об отнесении некоторых населенных пунктов к категории айыла

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Закон Кыргызской Республики «Об отнесении некоторых населенных пунктов Баткенской, Ошской, Чуйской и Иссык-Кульской областей и города Ош Кыргызской Республики к категории айыла (села)».

Закон был принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 29 ноября 2023 года.

Целью данного Закона является отнесение к категории айыла (села) населенных пунктов Момунов Кара-Бакского айылного аймака Баткенского района, Жаңы-Жер и Жийделик города Кадамжай, Келечек Исхак-Полотханского айылного аймака Кадамжайского района Баткенской области, Качыбек, Мээркан и Татар города Ош, Кайрагач Кашкар-Кыштакского айылного аймака, Достук, Кызыл-Тал Мадынского айылного аймака Кара-Суйского района, Калдай Т. Зулпуевского айылного аймака Ноокатского района Ошской области, Исмаил Кызыл-Тууского айылного аймака Сокулукского района Чуйской области и Келечек Сары-Булакского айылного аймака Тюпского района Иссык-Кульской области Кыргызской Республики.

Данный Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.