Human Rights Watch выступила против блокировки соцсетей в Украине и потребовала от президента Украины отменить блокировку российских сайтов.
Международная правозащитная организация напомнила, что Украина является участником Международного пакта о гражданских и политических правах и европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Оба соглашения подразумевают, что какие-либо ограничения свободы слова и доступа к информации могут быть введены только в том случае, если являются необходимыми и соразмерными законной цели. Запрет на российские сайты, подчеркивается в заявлении Human Rights Watch, этим критериям не соответствует.
Президент Украины Петр Порошенко 16 мая подписал указ, расширяющий список российских граждан и компаний, в отношении которых действуют санкции. Указ предусматривает блокировку «Яндекса», «ВКонтакте» и «Одноклассников» на территории Украины. Под санкции попали многие российские телеканалы и агентство РБК. Указ вступил в силу 17 мая.