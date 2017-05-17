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Общество

Human Rights Watch выступила против блокировки соцсетей в Украине

Human Rights Watch выступила против блокировки соцсетей в Украине и потребовала от президента Украины отменить блокировку российских сайтов.

Международная правозащитная организация напомнила, что Украина является участником Международного пакта о гражданских и политических правах и европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Оба соглашения подразумевают, что какие-либо ограничения свободы слова и доступа к информации могут быть введены только в том случае, если являются необходимыми и соразмерными законной цели. Запрет на российские сайты, подчеркивается в заявлении Human Rights Watch, этим критериям не соответствует.

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Глава киевского Института массовой информации Оксана Романюк сообщила Human Rights Watch, что правительство четко не обосновало необходимость такой широкой блокировки. Она указала, что выполнить требования указа сложно без внесения изменений в законодательство. В настоящий момент только суд вправе отдать распоряжение провайдера о каких-либо действиях в отношении сайта.

Президент Украины Петр Порошенко 16 мая подписал указ, расширяющий список российских граждан и компаний, в отношении которых действуют санкции. Указ предусматривает блокировку «Яндекса», «ВКонтакте» и «Одноклассников» на территории Украины. Под санкции попали многие российские телеканалы и агентство РБК. Указ вступил в силу 17 мая.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51986/
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