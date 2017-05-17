Human Rights Watch выступила против блокировки соцсетей в Украине и потребовала от президента Украины отменить блокировку российских сайтов.

Международная правозащитная организация напомнила, что Украина является участником Международного пакта о гражданских и политических правах и европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Оба соглашения подразумевают, что какие-либо ограничения свободы слова и доступа к информации могут быть введены только в том случае, если являются необходимыми и соразмерными законной цели. Запрет на российские сайты, подчеркивается в заявлении Human Rights Watch, этим критериям не соответствует.

Глава киевского Института массовой информации Оксана Романюк сообщила Human Rights Watch, что правительство четко не обосновало необходимость такой широкой блокировки. Она указала, что выполнить требования указа сложно без внесения изменений в законодательство. В настоящий момент только суд вправе отдать распоряжение провайдера о каких-либо действиях в отношении сайта.

Президент Украины Петр Порошенко 16 мая подписал указ, расширяющий список российских граждан и компаний, в отношении которых действуют санкции. Указ предусматривает блокировку «Яндекса», «ВКонтакте» и «Одноклассников» на территории Украины. Под санкции попали многие российские телеканалы и агентство РБК. Указ вступил в силу 17 мая.